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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 8 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 8 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 8 bin TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 20:45 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:45
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        • 1

          Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 8 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 8 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO 8 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

          65753

          096648

          739479

          862806

          311352

          092650

          785199

          076655

          556952

          516329

          182947

          871078

          572727

          186505

          138290

          216636

          011199

          690985

          627870

          109639

          417699

          764294

          480799

          984051

          693550

          429354

          280448

          110056

        • 3

          611720

          589865

          368105

          076361

          112388

          828838

          352133

          152891

          520923

        • 4

          811890

          833301

          452686

          778656

          572972

          668449

          304311

          364618

          100728

          541313

          007418

          251955

          970191

          807403

        • 5

          MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON TL?

          Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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