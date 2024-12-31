Milli Piyango yılbaşı çekilişi 6 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı?
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü çekiliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 6 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 6 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı?" İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 6 bin TL kazandıran numaralar...
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Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 6 bin TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu yılki yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 6 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 6 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 6 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...
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MİLLİ PİYANGO 6 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. İşte 6000 TL kazanan numaralar;
02084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 1111202084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 1111211432 11682 14229 16901 18359 20339 23544 23879 24591 2690527861 28093 30496 31841 32003 34279 34554 39191 44469 4535545542 45923 47266 48526 50268 51906 52700 65857 66459 6671766916 67104 71558 74543 76613 78439 83394 88754 90313 9033691153 91530 91652 92320 92425 92986 95282 95800 97120 98127
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Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.
Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?
Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.
Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.
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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.