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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 5 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 5 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5 bin TL kazandıran numaralar belli oldu!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 5 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi son 5 rakama göre 5 bin TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 20:46 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:46
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        • 1

          Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 5 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 5 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 5 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO 5 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

          Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. Son 5 rakama göre 5000 TL kazanan numaralar belli oldu.

          96455

          67474

          98329

          93354

          55189

          47201

          35275

          90831

          13035

          38615

          85531

          05103

          01169

          23469

        • 3

          51789

          33600

          23128

          10273

          20728

          07232

          23615

          52538

          62286

          98772

          18342

        • 4

          Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?

          Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

          Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

          Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

          Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?

          Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        • 5

          MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON TL?

          Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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