Milli Piyango yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı?
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü çekiliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 4 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı?" İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 bin TL kazandıran numaralar...
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Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu yılki yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 4 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 4 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 4 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...
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MİLLİ PİYANGO 4 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. İşte 4000 TL kazanan numaralar;
0120 0362 0966 1120 1141 1210 1424 1445 1452 1955 2065 2181 2561 2611 3189 3876 3911 4114 4309 4471 4656 5129 5240 5592 5682 5841 6442 6476 7007 71097143 7284 7309 7538 7597 8336 8431 8667 9514 9551
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.
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Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.
Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?
Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.
Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.