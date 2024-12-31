Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 1800 TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu yılki yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 1800 TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1800 TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 1800 TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...