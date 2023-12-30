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        Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı çekiliş tarihi belli oldu! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta?

        Milli Piyango yılbaşı çekiliş tarihi belli oldu! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş ne zaman?

        Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi ne zaman? Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango çekilişi hayali kuranlar çekiliş öncesi geri sayıma devam ediyor. Heyecan dolu bekleyiş sürerken gözler çekiliş tarihine çevrildi. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:38
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        • 1

          Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi öncesinde geri sayım sürüyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte özellikle de ikramiye bileti alanlar merak içerisinde "Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yılbaşı çekiliş ne zaman saa kaçta yapılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

          Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

          400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON TL?

          Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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