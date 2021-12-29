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Milli Piyango yılbaşı bileti telefondan sorgulama: 2022 MPİ Yılbaşı çekilişi telefondan Milli Piyango bileti sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı bileti telefonla sorgulama: 2022 MPİ yılbaşı çekilişi telefondan Milli Piyango bileti sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi yaklaşıyor. 31 Aralık gecesi, bilet milyonlarca vatandaş, telefondan Milli Piyango bileti sorgulama işlemi ile kendilerine bir ikramiye çıkıp çıkmadığını araştıracak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango telefondan bilet sorgulama işlemi kesintisiz ve en hızlı bir şekilde Habertürk üzerinden yapılacak. 31 Aralık akşamı biletinizde yazan rakamları, Habertürk'ün telefondan Milli Piyango bilet sorgulama ekranına yazarak ikramiye veya amorti kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve 2022 MPİ online telefondan bilet sorgulama ekranı

29.12.2021 - 16:13 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Piyango sonuçları 2022 için nefesler tutuldu. Çeyrek, yarım ya da tam bilet alan milyonlarca vatandaş, yılbaşı gecesi telefondan Milli Piyango bilet sorgulama yapacak. Biletinizde yer alan rakamları, Habertürk'ün Milli Piyango Sonuçları ve MPİ Online Telefondan Bilet Sorgulama ekranına girerek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

    TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA 2022

    31 Aralık akşamı 17.00'de başlacak olan yılbaşı çekilişi sonrası herkes telefonlarına sarılacak. Telefondan bilet sorgulama işlemi için Habertürk'ün Milli Piyango Sorgulama 2022 sayfasını kaydetmeyi unutmayın.

    TELEFONLA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

    MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2022

    Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. 

    18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

    Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

  • TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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