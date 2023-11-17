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        Haberler Gündem Milli Piyango Yılbaşı bileti büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları kaç TL?

        Milli Piyango Yılbaşı bileti büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango Yılbaşı özel çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları kaç TL?

        Ocak ayı için geri sayım başlarken milyonlarca vatandaşın gözü Milli Piyango Yılbaşı bileti büyük ikramiye miktarına çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen özel yılbaşı çekilişinde şansını denemek isteyenler yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatlarını araştırıyor. İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:06
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        • 1

          Milli Piyango Yılbaşı bileti çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye bu yıl 400 milyon olarak belirlendi. Toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları da belirlendi. İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ile büyük ikramiye miktarına ilişkin detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

          Her yıl yüz binlerce kişinin zengin olmak amacıyla katıldığı Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Biletlerinin yılbaşına sayılı gün kala satışa çıkması bekleniyor.

        • 3

          YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

          Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

        • 4

          2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

          Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.

        • 5

          2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

          Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        • 7
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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