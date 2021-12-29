Milli Piyango yılbaşı bilet satışı için son tarih!

Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesi düzenlenecek yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları haftalar öncesinde duyurulmuştu. 2022 Yılbaşı bilet fiyatları tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olacak şekilde düzenlendi.

120.000.000 TL'lik büyük ikramiye için henüz bilet almamış olan vatandaşlar 2022 Yılbaşı bileti satışları ne zaman, hangi gün bitecek sorusunun cevabını araştırıyor. Yılbaşı çekilişine geri sayım başlamışken yılbaşı biletinin online olarak nasıl alınacağı da merak konusu oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SATIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2022 yılbaşı çekilişi saat 17:00’da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00’da gerçekleşecek. 2022 Yılbaşı bileti satışı saat 16:00’da sona erecek.

YILBAŞI BİLETİ İNTERNETTEN ALINIR MI?

Şans oyunu tutkunları yılbaşı biletlerini şans oyunu bayilerinin dışında online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da satın alabiliyor.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz