Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları

Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için arayışlar şimdiden başlamış durumda. Büyük ikramiyenin dudak uçaklattığı çekilişin bilet fiyaltarı açıklandı. 31 Aralık günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesi hem bilet fiyatları hem de çekilişin büyük ikramiyesine dair ayrıntıları derledik!