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Milli Piyango Yılbaşı 2022 ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi saati

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için geri sayım başlamış durumda. Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango Yılbaşı çekilişi biletlerini alan vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı çekilişi saatini araştırıyor. Peki, bu yıl 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? İşte Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi saati

26.12.2021 - 20:10 | Güncelleme: YAŞAM

  • Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişi merakla bekleniyor. Yeni yıla bir haftadan az bir süre kalmasıyla Milli Piyango yılbaşı çekilişine dair araştırmalar hız kazandı. Dev ikramiye ile ilgili hayaller kurulmaya başlandı. Peki Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

  • MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango bilet sorgulama işlemini yukarıda yer alan Milli Piyango bilet sorgulama ekranına tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana bilet numaranızı yazıp SORGULA butonuna yazarak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi bu sene saat 23:00’da gerçekleşecek. 

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

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