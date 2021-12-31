Milli Piyango 2022 çekilişi TESELLİ İKRAMİYESİ ne kadar? Son dakika: Teselli ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango teselli ikramiyesi araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başlamasıyla Milli piyango bileti alan vatandaşlar ikramiye sorgulamasına başladı. Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu 2022 Milli Piyango çekilişi gündemde. Peki, Milli piyango teselli ikramiyesi ne kadar? İşte teselli ikramiyesi hakkında...

MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahipseniz teselli ikramiyesi kazanacaksınız. Teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı yılbaşı çekilişinin ardından belli olacak. Teselli ödülü almaya hak kazanan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edilebilecek.

Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 120.000 TL’dir.

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)

1 120,000,000 120,000,000

2 12,000,000 24,000,000

10 1,200,000 12,000,000

40 120.000 4,800,000

100 12,000 1,200,000

200 6,000 1,200,000

1,000 2,000 2,000,000

10.000 1,000 10,000,000

40.000 500 20,000,000

200.000 300 60.000.000

700.000 240 168,000,000

2.000.000 120 240,000,000

63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?



Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.

Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle ilgili bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı.