Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler Milli Piyango sorgulama ekranından biletini sorgulamak istiyor. 9 Kasım MPİ çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamlar 0 ve 8 olarak belirlendi. İşte MPİ sıralı tam liste...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

09-11-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanılabilir.

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabilir.