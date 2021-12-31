Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük gün geldi. Saatler 17.00'yi gösterdiği anda yılbaşı çekilişi başladı. Zengin olma hayali ile bilet alanlar, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Milli Piyango sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar listesi Habertürk'te yayınlanıyor. Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi ile Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları sayfası üzerinden biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığınız öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı ile telefondan ya da diğer cihazlarınızdan MPİ yılbaşı bileti sonuç öğrenme işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Biletinizde yer alan numaraları, Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası üzerinden kontrol ederek amorti ya da bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine dair tüm bilgiler;

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