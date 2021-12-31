Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ikramiye kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango Online hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı: Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi belli oluyor!

Milli Piyango Online tarafından düzenlenen 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi saat 17.00'de başladı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini beklerken Milli Piyango sonuçları sıralı ve tam liste de canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango sorgulama 2022 ve Milli Piyango sonuçları sıralı, tam kazanan numaralar listesi Haberturk.com'da yayınlanacak. Amorti ve büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sonuçları sıralı ve tam liste kazandıran numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları 2022 ve MPİ online bilet sorgulama ekranı

31.12.2021 - 19:37 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük gün geldi. Saatler 17.00'yi gösterdiği anda yılbaşı çekilişi başladı. Zengin olma hayali ile bilet alanlar, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Milli Piyango sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar listesi Habertürk'te yayınlanıyor. Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi ile Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları sayfası üzerinden biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığınız öğrenebilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı ile telefondan ya da diğer cihazlarınızdan MPİ yılbaşı bileti sonuç öğrenme işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Biletinizde yer alan numaraları, Milli Piyango sorgulama 2022 sayfası üzerinden kontrol ederek amorti ya da bir ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

    İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine dair tüm bilgiler;

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2022

    Milli Piyango çekilişinde heyecan devam ediyor. 17.00'de başlayan çekiliş henüz bitmedi. İşte, açıklanan numaralardan bazıları...

    12.000.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    2683183

    4552864

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 1.200.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    2235206

    2364344

    2879455

    3055229

    4077312

    4907435

    7141746

    7333210

    7728011

    7728896

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 120.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    0078371 – 0170681 – 0214962 – 0420658 – 0613417 – 1306329 – 1663520 – 2237734 – 2619326 – 2776695 – 3171980 – 3748152 – 4570472 – 5467007 – 5578083 – 5645036 – 5682593 – 5861333 – 6205750 – 6314708 – 6435891 – 7024637 – 7338558 – 7393447 – 7750704 – 7809946 – 8196159 – 8201115 – 8222456 – 8258639 – 8345770 – 8385805 – 8399163 – 8831844 – 9172700 – 9246584 - 9490342 – 9624420 – 9919572 – 9962942

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 12.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    0130730-0150079-0275673-0535950-0796122-0801304-0919683-0920638-0962233-1070364-1146916-1205932-1266902-1369290-1442349-1509767-1527433-1602522-1715065-1778006-1824872-2007510-2116581-2129968-2269147-2344418-2513158-2533222-2690698-2924162-2942899-2973569-3074841-3120652-3138879-3219679-3560465-3713336-3793670-3841345-3925144-3935588-4150211-4233493-4262075-4277512-4354654-4483938-

    (Devamı için ilerleyiniz)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.