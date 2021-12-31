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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 | CANLI 31 Aralık MPİ Yılbaşı özel çekilişi sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi ve 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama motoru

Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı Habertürk'te! 31 Aralık Milli Piyango bilet sorgulama 2022 nasıl yapılır?

Merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 17.00'de başladı. MPİ çekilişi ile büyük ikramiye sahibini bulacak. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi Habertürk'ten yapılacak. Çekilişin hemen ardından sıralı ve tam ikramiye kazandıran numaralar listesini Haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz. Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı ile amorti, ikramiye kazanan numaraları sıralı ve tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi ile ilgili tüm detaylar...

31.12.2021 - 12:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi için beklenen gün geldi çattı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye, sadece saatler sonra sahibini bulacak. İkramiye kazanma ümidiyle çeyrek, yarım ya da tam bilet alanlar, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 17.00 itibarı ile başladı. 

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI HABERTÜRK'TE

    Çekiliş anında hiç şüphesiz, Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı ile detaylar araştırılacak. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango bileti sorgulama işlemi Habertürk'ten yapılacak. Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı ile telefondan ya da diğer cihazlarınızdan MPİ yılbaşı bileti öğrenme işleminizi yapabilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 NASIL YAPILIR?

    Yılbaşı özel çekilişin hemen ardından sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi yayınlanacak. Çekilişler biter bitmez biletinizde yazan numaraları Habertürk Milli Piyango sorgulama 2022 sayfasında yer alan kısma yazarak ikramiye ya da amorti kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

    İşte, yılbaşı özel çekilişi ile ilgili tüm detaylar;

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ KAÇTA BAŞLIYOR?

    Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00 itibarı ile başladı. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. 

    18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

    Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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  • MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

    Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

    Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

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