Milli Piyango'nun 2020 yeni yıla özel çekilişi için geri sayıma geçildi diyebiliriz. Bilet bayilerinden alınan son bilgiye göre Milli Piyango biletleri tükenmek üzere. Çekilişi neredeyse iki hafta kaldı. Milli Piyango heyecanı Türkiye'de hız kesmeden devam ediyor.

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır.

MİLLİ PİYANGO NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Bilet Sorgulama işlemi kolay bir şekilde yapılabilir. Habertürk’ün vatandaşlar için hazırladığı Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sayfası çekiliş sonuçlarını anlık olarak yayınlayacak. Vatandaşlar bilet numarasını yazarak hızlı bir şekilde sorgulama yapabilecekler. Ayrıca Milli Piyango sıralı tam listeyi mpi.gov.tr ile eş zamanlı olarak yayınlayacak.

Sorgulama İşlemleri Sırasıyla:

• https://www.haberturk.com/millipiyango adresini ziyaret ediniz.

• Biletinizi yanınıza alarak, bilet numaranıza bakınız.

• Bilet numaranızı sayfada bulunan bilet numarası bölümüne yazınız.

• Sorgula butonuna tıklayarak sorgulama işlemini gerçekleştiriniz.

Eğer ikramiye çıkmışsa ne kadar kazandığınızı sistem size otomatik olarak gösterecektir.

Eğer ikramiye çıkmadıysa “Biletinize ikramiye isabet etmemiştir” uyarısını göreceksiniz.

Biletinizin son iki rakamına ödül isabet ettiyse bu ödül amorti ikramiyesidir. Amorti ödülü ise bilet paranızı kurtardınız demektir.