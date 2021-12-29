Yılbaşı yaklaşırken 2022 Milli Piyango sonuçları ile ilgili beklenti de artıyor. Zengin olma hayali ile bilet alanlar, 31 Aralık akşamı sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi ile bu hayallerini gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenecek. Milli Piyango sonuçları, her yıl olduğu gibi bu sene de Habertürk üzerinden takip edilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2022

31 Aralık akşamı yapılacak olan çekiliş ile beraber kazanan numaralar da açıklanacak. Milli Piyango sorgulama 2022 işleminizi, çekiliş biter bitmez Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları sayfası üzerinden yapabilirsiniz.

İşte, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı hakkında detaylar;