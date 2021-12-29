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Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2022 ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango sonuçları ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesi Habertürk'te olacak! Milli Piyango sonuçları 2022 ve MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak olan çekilişin ardından sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi de açıklanacak. Her sene olduğu gibi, bu yıl da Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 işlemi Habertürk'ten yapılacak. Telefondan Milli Piyango sorgulama işlemi başta olmak üzere, amorti ve kazandıran numaralar listesi burada yayınlanacak. Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama 2022 motoru amorti, ikramiye kazanan numaraları hızlıca öğrenebilirsiniz.

29.12.2021 - 14:43 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yılbaşı yaklaşırken 2022 Milli Piyango sonuçları ile ilgili beklenti de artıyor. Zengin olma hayali ile bilet alanlar, 31 Aralık akşamı sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi ile bu hayallerini gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenecek. Milli Piyango sonuçları, her yıl olduğu gibi bu sene de Habertürk üzerinden takip edilecek.

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2022

    31 Aralık akşamı yapılacak olan çekiliş ile beraber kazanan numaralar da açıklanacak. Milli Piyango sorgulama 2022 işleminizi, çekiliş biter bitmez Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları sayfası üzerinden yapabilirsiniz. 

    İşte, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı hakkında detaylar;

  • MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • 2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ 2022

    Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. 

    18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

  • Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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