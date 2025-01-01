Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır sorusu günün öne çıkan konusu oldu. Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Salı günü 18:30'da başladı ve 23: 15'te sona erdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan vdev çekilişte 600 Milyon TL’lik büyük ikramiye sahiplerini buldu. Büyük ikramiye ve amorti çekilişinin de tamamlanmasının ardından Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste erişime açıldı. Yılbaşı biletinize ikramiye isabet edip etmediğini Milli Piyango sorgulama ekranı ile hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE YAYINLANDI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Salı akşamı 23:15'te tamamlandı. Akabinde ise Milli Piyango sorgulama işlemleri hız kazandı. İşte, Milli Piyango sonuçları ile kazandıran tüm numaralar;