Milli Piyango sonuçları 2023 ve bilet sorgulama Habertürk'te! 31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Öğle saatlerinde başlayan çekilişte amorti, 400 TL, 800 TL, 2 bin TL, 3 bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL, 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 20 milyon TL kazandıran numaralar, 200 milyon TL büyük ikramiye numaraları belli oldu. Milli Piyango sonuçları sıralı, tam kazandıran numaralar listesi de açıklandı. Canlı yayınlanan çekilişte en son olarak amorti numarası ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çıkan numara çekildi. Amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan rakamların da netleşmesiyle 2023 Milli Piyango sonuçları belli oldu.

Milli Piyango Sorgulama 2023

Milli Piyango sorgulama 2023 ekranı ile biletinize ikramiye isabet edip etmediğinizi çekilişin ardından MPİ Online tarafından sıralı tam liste yayınlandığında Habertürk Milli Piyango Sonuçları 2023 (https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango) sayfası ya da haberimizin devamında yer alan numaralardan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Biletinize büyük ikramiye, teselli ikramiyesi veya amorti çıkıp çıkmadığını Habertürk'ün 2023 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Milli Piyango Büyük İkramiye ve Amorti Hangi Numaraya İsabet Etti?

31 Aralık Milli Piyango çekilişinde saat amorti rakamları 0 ve 6 olarak belirlenirken 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6530303 numaralı 4 çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye Giresun (Merkez), İstanbul (Şişli), Bursa (Osmangazi) ve online satın alan 4 kişiye isabet etti.

Milli Piyango Sonuçları 2023 Sıralı ve Tam Liste

Kademeli olarak gerçekleştirilen çekilişlerlerde Milli Piyango sonuçları sıralı ve tam liste de duyuruldu. Amorti, 400 TL, 800 TL, 2 bin TL, 3 bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL, 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL, 20 milyon TL ve 200 milyon TL kazandıran numaralar açıklanırken ikramiye tutarına göre sıralı, tam liste de paylaşıldı.

İşte, 2023 Milli Piyango sonuçları sıralı ve tam liste kazandıran numaralar;