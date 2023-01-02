Milli Piyango sonuçları 2023 Yılbaşı Özel Çekilişi sonrası 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahipleri belli oldu. 31 Aralık 2022 Cumartesi günü başlayan 2023 Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat 23.15'te büyük ikramiye için yapılan çekiliş ile sona erdi. Canlı yayında açıklanan Milli Piyango sonuçları 2023 Yılbaşı Özel çekilişi için bilet alanlar tarafından heyecanla takip edildi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Bu nedenle büyük ikramiye 4 talihli arasında paylaşılacak. Hemen belirtelim ki amorti, 400 TL, 800 TL, 2 bin TL, 3 bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL, 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 20 milyon TL kazandıran numaralar, 200 milyon TL büyük ikramiye numaraları Habertürk Milli Piyango sorgulama 2023 sayfası üzerinden takip öğrenilebiliyor.

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Milli Piyango Büyük İkramiye ile Amorti Kime, Hangi Numaraya ve Bilete Çıktı?

31 Aralık Milli Piyango çekilişinde saat amorti rakamları 0 ve 6 olarak belirlenirken 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6530303 numaralı 4 çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye Giresun (Merkez), İstanbul (Şişli), Bursa (Osmangazi) ve online satın alan 4 kişiye isabet etti.

Milli Piyango Sorgulama 2023: Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Sıralı ve Tam Liste

Kademeli olarak gerçekleştirilen çekilişlerlerde Milli Piyango sonuçları sıralı ve tam liste de duyuruldu. Amorti, 400 TL, 800 TL, 2 bin TL, 3 bin TL, 5 bin TL, 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL, 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL, 20 milyon TL ve 200 milyon TL kazandıran numaralar açıklanırken ikramiye tutarına göre sıralı, tam liste de paylaşıldı.

İşte, 2023 Milli Piyango sonuçları ile sıralı ve tam liste kazandıran numaralar;