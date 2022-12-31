Milli Piyango sonuçları 2023 ve bilet sorgulama Habertürk'te! 31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. Öğle saatlerinde başlayan çekilişte an itibarı ile 10 bin TL, 20 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango sonuçları sıralı, tam kazandıran numaralar listesi de açıklandı. Canlı çekilişte şu anda 50 bin TL ile 20 milyon TL kazandıran numaralar açıklanıyor. Amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan rakamların da çekilmesiyle 2023 Milli Piyango sonuçları belli olacak.

Milli Piyango Sorgulama 2023

Milli Piyango sorgulama 2023 ekranı ile biletinize ikramiye isabet edip etmediğinizi çekilişin tamamlanmasının ardından Habertürk Milli Piyango Sonuçları 2023 (https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango) sayfası üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Biletinize büyük ikramiye, teselli ikramiyesi veya amorti çıkıp çıkmadığını Habertürk'ün 2023 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı ile kontrol edebilirsiniz.

Milli Piyango Büyük İkramiye Saat Kaçta Açıklanacak?

31 Aralık Milli Piyango çekilişinde saat 23.15'i gösterdiğinde amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan numaralar çekilecek.

Milli Piyango Sonuçları 2023 Sıralı ve Tam Liste

Kademeli olarak gerçekleştirilen çekilişler tamamlanır tamamlanmaz Milli Piyango sonuçları sıralı ve tam liste de duyuruluyor. Şu ana kadar 10 bin TL ve 20 bin TL kazandıran numaralar açıklanırken sıralı, tam liste de belli oldu. İşte, 2023 Milli Piyango sonuçları sıralı ve tam liste kazandıran numaralar;