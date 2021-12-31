Günün hiç şüphesiz en çok araştırılan konusu olarak Milli Piyango sonuçları 2022 öne çıkıyor. Aldıkları çeyrek, yarım veya tam biletler ile zengin olma hayallerine sahip olanlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları 20222 hakkındaki güncel bilgileri yakından takip ediyor. Yılbaşı özel çekilişi, saat 17.00 itibarı işe başladı. Milli Piyango sonuçları için yapılan çekilişin ilk etabında, 12 Milyon TL kazandıran numaralar da belli olacak. Böylece, iki talihli vatandaş, 12 Milyon TL'nin sahibi olmaya hak kazanacak.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI | MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022
31 Aralık 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 17.00 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi, amorti rakamları ile büyük ikramiyenin açıklanacağı gece yarısına kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Habertürk'ün Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 12 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
Yılbaşı çekilişi saat 17.00'de başladı. 12 milyon TL kazandıran numaralar da birazdan belli olacak. 12 milyon TL'lik kazandıran numaraları öğrenmek için haberimizi takipte kalınız.
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