2022 Yılbaşı Milli Piyango çekilişi için heyecan sona erdi. Milli Piyango sonuçları 23:00 itibarıyla açıklandı. Büyük ikramiye kazanma hayali olan milyonlar Milli Piyango çekilişi sonuçları araştırmasına başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti son 5 rakama kaç veriyor? Milli Piyango 5 bilen ikramiyesi ne kadar? İşte Milli Piyango son 5 bilene kaç TL veriyor? Sorusunun yanıtı hakkında...

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAM BİLENE NE VERİYOR?

Son 5 rakamına göre kazanan numaralar 1.000 TL ikramiyenin sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI SONUÇLARI SORGULAMA