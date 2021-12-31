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Milli Piyango son 5 rakam ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango sonuçları son 5 rakamına göre sorgulama

Milli Piyango son 5 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? Sorusu araması sıklaştı. Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi biletinin rakamlarına göre ne kadar verdiği merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklanmasıyla Milli Piyango son 5 rakam ne kadar veriyor? Arama gündemde. Peki, Milli Piyango son 5 rakam ne kadar veriyor? 2022 Milli Piyango sonuçları son 5 rakamına göre sorgulama

31.12.2021 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Piyango'da son 5 rakam ne kadar veriyor? MPİ son 5 bilene kaç para veriyor?

2022 Yılbaşı Milli Piyango çekilişi için heyecan sona erdi. Milli Piyango sonuçları 23:00 itibarıyla açıklandı. Büyük ikramiye kazanma hayali olan milyonlar Milli Piyango çekilişi sonuçları araştırmasına başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti son 5 rakama kaç veriyor? Milli Piyango 5 bilen ikramiyesi ne kadar? İşte Milli Piyango son 5 bilene kaç TL veriyor? Sorusunun yanıtı hakkında...

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAM BİLENE NE VERİYOR?

Son 5 rakamına göre kazanan numaralar 1.000 TL ikramiyenin sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI SONUÇLARI SORGULAMA

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