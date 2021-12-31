Milli Piyango 2022 çekilişi: Son 4 rakam ne kadar veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde sona gelindi. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 23:00 itibarıyla açıklandı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu sene 120 milyon olarak belirlendi. Bu yıl da şansını deneyen olan milyonlarca vatandaşımız, büyük ikramiye ve ikramiye kazandıracak numaralar ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Milli Piyango son 4 rakam ne kadar veriyor? İşte 2022 Milli Piyango son 4 rakama göre ikramiye sorgulama

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAM NE KADAR VERİYOR?

Son 4 rakamına göre kazanan numaralar 500 TL ikramiyenin sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI SONUÇLARI BURADA OLACAK