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Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! 3 milyon 200 bin lira devretti! 11 Ocak 2020

Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. Bu hafta Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 lira haftaya devretti. İşte 11 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12.01.2020 - 09:51 | Güncelleme:
6 bilen kişi sayısı :: 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı :: 3.200.469,39 TL 5 bilen kişi sayısı :: 120 Kişi başına düşen ikramiye tutarı :: 6.788,55 TL 4 bilen kişi sayısı :: 7.375 Kişi başına düşen ikramiye tutarı :: 83,45 TL 3 bilen kişi sayısı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 9, 15, 17, 34, 35 ve 38 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 788'er lira, 4 bilen 7 bin 375 kişi 83'er lira ve 3 bilen 137 bin 612 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

 

6 bilen kişi sayısı ::

2. Devir

Kişi başına düşen ikramiye tutarı ::

3.200.469,39 TL

5 bilen kişi sayısı ::

120

Kişi başına düşen ikramiye tutarı ::

6.788,55 TL

4 bilen kişi sayısı ::

7.375

Kişi başına düşen ikramiye tutarı ::

83,45 TL

3 bilen kişi sayısı ::

137.612

Kişi başına düşen ikramiye tutarı ::

11,80 TL

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