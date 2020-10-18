Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Kuponlarını dolduran oyunseverler merakla Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Bu akşam büyük ikramiye tutarı 2 milyon 605 bin TL olarak belirlendi. Haberimizden 18 Ekim Şans Topu sonucunuöğrenebilirsiniz.

18 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

6, 10, 15, 22, 29 + 2

Şans Topu kolonunda 1'den 34'e kadar ve 1'den 14'e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL'dir.

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