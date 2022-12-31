MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango ikramiyeleri online olarak da tahsil edilebiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yükleniyor.
Milli Piyango oynayanlar, Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformları üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebiliyorlar.
İkramiye kazananlar, online platformlardan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebiliyorlar. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor.