Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12.30'da başladı. Çekilişte ikramiyeler kademeli olarak açıklanıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL, 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 20 milyon TL kazanan numaralar açıklandı. Amorti ve büyük ikramiye numarası için ise bekleyiş devam ediyor. İşte Milli Piyango ikramiyesi ödeme noktaları ile ilgili detaylar...