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Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır, ödeme noktaları nereler? Milli Piyango ikramiyeleri ne zamana kadar alınmalı?

Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ödeme noktası

Milli Piyango çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Rakamların netleşmeye başlamasıyla Milli Piyango ikramiyesinin nasıl alınacağı gündeme geldi. Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazananlar Milli Piyango ödemelerini nasıl alacağını sorguluyorlar. İşte Milli Piyango ikramiyeleri ödeme noktası

Giriş: 31.12.2022 - 22:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12.30'da başladı. Çekilişte ikramiyeler kademeli olarak açıklanıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL, 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 20 milyon TL kazanan numaralar açıklandı. Amorti ve büyük ikramiye numarası için ise bekleyiş devam ediyor. İşte Milli Piyango ikramiyesi ödeme noktaları ile ilgili detaylar...

  • MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edebiliyorlar.

    Daha büyük ikramiyeler Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil ediliyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor aksi halde zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

  • MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

    Milli Piyango ikramiyeleri online olarak da tahsil edilebiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yükleniyor.

    Milli Piyango oynayanlar, Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformları üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebiliyorlar.

    İkramiye kazananlar, online platformlardan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebiliyorlar. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor.

  • Bayiler üzerinden veya terminalden oynanan İkramiye Ödemeleri

    5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

    5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alınabiliyor. 5.000 TL’ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

    5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler

    5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabiliyorsunuz.

  • 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

    100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabiliyorsunuz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

    Size en yakın Halkbank şubesini bulmak sayfanın alt kısmında yer alan listeyi kullanabilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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