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Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri en düşük ve en yüksek ne kadar?

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Tam, yarım ve çeyrek olmak üzere biletlerini satın almaya devam eden vatandaşlar Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar olacak sorusunun cevabını arıyor. İşte hem bu sorunun hem de Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri en düşük ve en yüksek ne kadar sorusunun yanıtı...

30.12.2021 - 10:45 | Güncelleme: YAŞAM

  • 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişine ilişkin aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Yılbaşının en büyük eğlencelerinden biri olan çekiliş öncesi büyük ikramiye ne kadar, en düşük ikramiye kaç lira gibi sorular gündem olmuş durumda. Peki Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar ve ikramiyeler ne kadar olacak?

  • MPİ BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

    Milli Piyango yılbaşında yapacağı 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişini 31 Aralık akşamı saat 23.00’te gerçekleştirecek.

  • 2022 YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

    Tam bilet 120 Türk lirası, yarım bilet 60 Türk lirası, çeyrek bilet ise 30 Türk lirası üzerinden satılıyor.

  • MİLLİ PİYANGO EN DÜŞÜK VE EN BÜYÜK İKRAMİYE TUTARLARI

  • TOPLAM 670 MİLYON 760 BİN LİRA DAĞITILACAK

    Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Haberturk.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.  

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