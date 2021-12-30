2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişine ilişkin aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Yılbaşının en büyük eğlencelerinden biri olan çekiliş öncesi büyük ikramiye ne kadar, en düşük ikramiye kaç lira gibi sorular gündem olmuş durumda. Peki Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar ve ikramiyeler ne kadar olacak?