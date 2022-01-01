Milli Piyango'da heyecan dün akşam doruk noktasına çıktı. Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu çekilişte kazandıran numaralar büyük heyecana sahne oldu. Vatandaşlar şimdi de büyük ikramiye hangi illere çıktı, kimlere çıktı aramaları yapıyor. İşte ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Milli Piyango büyük ikramiyesi İzmir Konak'ta çeyrek bilete çıktı.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA HANGİ NUMARALAR KAZANDIRDI?

Bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 120 milyon TL, "9876066" numaralarına isabet etti.

Satılan tek çeyrek biletin sahibi 30 milyon TL’lik ikramiye kazandı.

Amorti çıkan numaralar ise "4 ve 5" oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.