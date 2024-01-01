2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK ÖDÜLÜ TAM BİLETE VURDU!

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti. İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

400 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3550054

40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1367224, 6815815