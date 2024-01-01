Milli Piyango hakkında büyük iddia! 400 milyon TL'nin çıktığı bilet Kolombiya'dan mı alındı?
2024 yılına girerken Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde bu sene büyük ödül 400 milyon TL olarak belirlenmişti. Yapılan açıklamaya göre; büyük ödül tam bilet almış bir kişiye çıktı. Ancak bu kez de ortaya ilginç bir Kolombiya iddiası atıldı. Kolombiya iddiası nedir? İşte, detaylar...
- 1
MİLLİ PİYANGO BİLETİ KOLOMBİYA'DAN ALINDI İDDİASI!
2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, dün itibarıyla tamamlandı. Bu sene 400 milyon TL olan Milli Piyango büyük ikramiyesinin tam bilete ve tek bir kişiye çıktığı belirlendi.
- 2
400 MİLYON TL'NİN ÇIKTIĞI BİLET KOLOMBİYA'DAN MI ALINDI?
İnternetten alınan büyük ödüllü bilet için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; 400 milyon TL'lik büyük bilet Kolombiya'dan çevrim içi olarak satın alındı.
Her sene büyük ödülün sahibi merakla araştırılırken, bu yıl kazananın Kolombiya'dan olduğu iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
- 3
KOLOMBİYA İDDİASI SOSYAL MEDYADA TARTIŞILIYOR
Henüz kesin bir açıklama olmamasına rağmen sosyal medya kullanıcıları Kolombiya'dan alınan bileti tartışıyor. Bazı kullanıcılar bunu büyük bir şans olarak nitelerken kimileri de bu iddiaların doğru olmadığını düşündüğünü belirtiyor.
-
- 4
2024 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK ÖDÜLÜ TAM BİLETE VURDU!
Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti. İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:
400 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3550054
40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1367224, 6815815
- 5
4 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0848964, 0962537, 1932951, 2691904, 3246808, 5663469, 6396573, 8315790, 9044210, 9727348
1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1769438, 2896808, 2998642, 3029102, 3155288, 3412118, 3969282, 3987572, 4687991, 5695873, 6117541, 6835307, 6961926, 7596019, 8115569, 8518785, 8642107, 8713239, 9048347, 9997275
- 6
-