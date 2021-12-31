Milli Piyango'da tam bilete ne kadar veriyor? MPİ 2022 Milli Piyango sorgulama tam bilete ne kadar, kaç lira ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan sürüyor. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye hayali ile bilet alanlar, birçok detayı araştırıyor. Milli Piyango sorgulama 2022 ekranı üzerindeki yoğunluğa paralel olarak, Milli Piyango tam bilete ne kadar veriyor sorusuna da yanıt aranıyor. Milli Piyango Online tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Milli Piyango tam bilete ne kadar, kaç lira ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO'DA TAM BİLETE NE KADAR VERİYOR?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz