Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar ve rakamlar! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok ve en az çıkan numaralar hangileri?

        Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar hangileri?

        31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşecek Milli Piyango yılbaşı çekilişinin bu seneki büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak açıklandı. Çekilişe katılacak birçok vatandaş bu zamana kadar Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırıyor. İşte, şimdiye dek Milli Piyango'da en fazla ve en az çıkan numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango çekilişi bu sene de yapılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek biletin 100 TL olduğu Milli Piyango'da dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Pyango'dan en çok ve en az çıkan numaralar hangileri? İşte, detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

          3 rakamı 3 kez çıktı

          2 rakamı 10 kez çıktı

          1 rakamı 9 kez çıktı

          7 rakamı 9 kez çıktı

          4 rakamı 7 kez çıktı

          5 rakamı 7 kez çıktı

          6 rakamı 7 kez çıktı

          MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

        • 3

          MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

          2021 yılında - 9876066

          2020 yılında - 9884757

          2019 yılında - 1358490

          2018 yılında - 9794035

          2017 yılında - 2796288

          2016 yılında - 0556013

        • 4

          MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

          Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        Türkiye'nin konuştuğu damat stüdyoda
        Türkiye'nin konuştuğu damat stüdyoda
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu
        Habertürk Anasayfa