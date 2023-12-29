Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok ve en az çıkan numaralar hangisi?

        Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar hangileri?

        31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşecek Milli Piyango yılbaşı çekilişinin bu seneki büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak açıklandı. Çekilişe katılacak birçok vatandaş bu zamana kadar Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırıyor. İşte, şimdiye dek Milli Piyango'da en fazla ve en az çıkan numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango çekilişi bu sene de yapılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek biletin 100 TL olduğu Milli Piyango'da dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Pyango'dan en çok ve en az çıkan numaralar hangileri? İşte, detaylar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

          3 rakamı 3 kez çıktı

          2 rakamı 10 kez çıktı

          1 rakamı 9 kez çıktı

          7 rakamı 9 kez çıktı

          4 rakamı 7 kez çıktı

          5 rakamı 7 kez çıktı

          6 rakamı 7 kez çıktı

          MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

        • 3

          MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

          2021 yılında - 9876066

          2020 yılında - 9884757

          2019 yılında - 1358490

          2018 yılında - 9794035

          2017 yılında - 2796288

          2016 yılında - 0556013

        • 4

          MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

          Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!
        Habertürk Anasayfa