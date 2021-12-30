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Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? 2022 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık gecesi yapılacak. 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bilet alan milyonlarca vatandaş 31 Aralık gecesi hiç değilse amorti numarasını tutturmak için ekranlarının başında olacak. Yarım bilet, çeyrek bilet ya da tam bilet sahibi olan vatandaşlar 31 Aralık gecesi amorti numaralarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? 2022 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

30.12.2021 - 11:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Her sene yeni bir yıla geçisi simgeleyen yılbaşının en çok araştırılan konularının içinde yer alan amorti numaraları bu yıl da merak edilmeye başladı. Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık Cuma, 2021', 2022'ye bağlayan gece 120.000.000 TL'lik büyük ikramiye için şans toplarını döndürecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları ne zaman belli olacak sorusu gündeme oturdu. 2022 Yılbaşı çekilişinde emori numarasının çekileceği saat MPİ tarafından duyuruldu. İşte merak edilenler... 

  • MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİNDE AMORTİ NUMARALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    31 Aralık Cuma akşamı Yılbaşı çekilişi kapsamında amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da belli olacak.

  • MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak Yılbaşı özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde Noter huzurunda gerçekleşecek. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

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