Çeyrek bileti ne kadar veriyor? Milli Piyango 2022 çekilişi

Yeni yıla hayallerini gerçekleştirmek için girmek isteyen binlerce vatandaş, 2022 Milli Piyango ikramiyesi ile ilgili aramalara devam ediyor. Bu yıl şansını çeyrek biletle deneyecek olan vatandaşlar Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesini araştırıyor. İşte Milli piyango çeyrek bilet ne kadar kazandırıyor? Sorusunun yanıtı...

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

Tam bilet alanlar 120 milyon liralık ikramiyenin tamamını, yarım bilet alanlar ikramiyenin yarısını, çeyrek biletler ikramiyenin 4'te birini kazanıyor.

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI VE MPİ BİLETİ SORGULAMA