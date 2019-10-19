19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Piyango, castırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Her ayın 9, 19, 29'nda çekiliş yapılır. Özel tarihlerde değişiklikler yapılabilir. Mesela 19 Mayıs, 23 Nisan gibi.
Bugün 19 Ekim 2019 tarihli çekiliş yapılacak. Milli Piyango sonuçları 18.00'dan sonra belli olacak. Sonuçları anlık olarak kontrol etmek için aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
19 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA
9 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
031739 Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , KKTC-MERKEZ
350028
078963 186015 228323 249041 260220 416811
481014 492907 549333 576249
023990 028027 059569 116163 129496 187863
244064 273307 287897 314224 318426 357648
362358 369220 381696 412565 413683 459996
513787 571550
10362 12864 16814 17858 21003 26493
36811 37001 38952 42324 52445 57610
66308 67247 71578 72809 77138 85168
90154 97425
0244 1517 2672 4624 5062 5105
5977 6052 6851 7177 7332 7686
9032 9312 9314
038 100 353 496 580 642
760 827 886 963
01 08 17 34 37 43
58 96
0 8
001739 011739 021739 030739 031039 031139
031239 031339 031439 031539 031639 031709
031719 031729 031730 031731 031732 031733
031734 031735 031736 031737 031738 031749
031759 031769 031779 031789 031799 031839
031939 032739 033739 034739 035739 036739
037739 038739 039739 041739 051739 061739
071739 081739 091739 131739 231739 331739
431739 531739
NOT: Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir.
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