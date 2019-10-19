Milli Piyango, castırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Her ayın 9, 19, 29'nda çekiliş yapılır. Özel tarihlerde değişiklikler yapılabilir. Mesela 19 Mayıs, 23 Nisan gibi.

Bugün 19 Ekim 2019 tarihli çekiliş yapılacak. Milli Piyango sonuçları 18.00'dan sonra belli olacak. Sonuçları anlık olarak kontrol etmek için aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

19 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

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9 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

031739 Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , KKTC-MERKEZ

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

350028

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

078963 186015 228323 249041 260220 416811

481014 492907 549333 576249

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

023990 028027 059569 116163 129496 187863

244064 273307 287897 314224 318426 357648

362358 369220 381696 412565 413683 459996

513787 571550

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

10362 12864 16814 17858 21003 26493

36811 37001 38952 42324 52445 57610

66308 67247 71578 72809 77138 85168

90154 97425

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0244 1517 2672 4624 5062 5105

5977 6052 6851 7177 7332 7686

9032 9312 9314

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

038 100 353 496 580 642

760 827 886 963

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

01 08 17 34 37 43

58 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 8

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

001739 011739 021739 030739 031039 031139

031239 031339 031439 031539 031639 031709

031719 031729 031730 031731 031732 031733

031734 031735 031736 031737 031738 031749

031759 031769 031779 031789 031799 031839

031939 032739 033739 034739 035739 036739

037739 038739 039739 041739 051739 061739

071739 081739 091739 131739 231739 331739

431739 531739

NOT: Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir.