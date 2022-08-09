Milli Piyango'da günün çekilişi için geri sayım başlamış durumda. Son olarak 29 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango'da Ağustos ayının ilk çekilişi bugün gerçekleştirilecek. İşte merakla beklenen çekiliş ile ilgili bilgiler...

9 AĞUSTOS 2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

9 Ağustos 2022 Milli Piyango çekilişi 17.30'da başlayacak.

9 AĞUSTOS 2022 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

9 Ağustos 2022 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.