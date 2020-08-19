Her ayın 9, 19 ve 29'nda gerçekleştirilen ayrıca özel günlerde çekilişi yapılan Milli Piyango'da kazandıran numaralar saat 15.30'da yapılan çekiliş sonucu belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar belirlendi. İkramiye 3000000 TL olarak belirlenmişti. İşte 19 Ağustos 2020 Milli Piyango sonuçları...

19 AĞUSTOS 2020 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU

562219

3000000 TL Kazanan Numara

562219

100000 TL Kazanan Numara

696855

Amorti

4 9

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ