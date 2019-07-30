Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam yapılan çekilişin ardından açıkladı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sorgulama...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 TEMMUZ 2019

Milli Piyango çekiliş saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri ise saat 19.00-19.30 arasında erişime açıldı.

29 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SORGULAMA

29 TEMMUZ 2019 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ