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        Haberler Gündem Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2024 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! İşte ikramiye tutarı

        Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2024 yılbaşı ikramiyesi belli oldu!

        Milli Piyango büyük ikramiye tutarı yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Milli Piyango bileti alacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Çekiliş öncesinde Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı belli oldu. İşte merak edilen büyük ikramiye tutarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:39
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        • 1

          Milli Piyango 2024 yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç milyon TL? Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi yılbaşı öncesinde en fazla sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Milli Piyango idaresi tarafından büyük ikramiye tutarını açıkladı. İşte merak edilen 2024 yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiyesi...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON TL?

          Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

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        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

          400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

          Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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