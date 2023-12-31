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        Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı çekilişi 75 bin TL kazandıran numaralar açıklandı mı? İşte Milli Piyango 75 bin TL kazanan numaralar

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 75 bin TL kazandıran numaralar açıklandı mı?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanında sona yaklaşıldı. Tamamı dağıtım garantili 400 milyon büyük ödülü kazanma ümidiyle bilet alanlar tarafından Milli Piyango yılbaşı çekilişi 75 bin TL kazandıran numaralar gündeme geldi. İşte Milli Piyango 75 bin TL kazandıran rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 22:20 Güncelleme: 31.12.2023 - 22:20
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        • 1

          Şanslarına güvenen birçok kişi bilet alarak yılbaşı çekilişi heyecanına ortak oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alanlar, 75 bin TL kazanan numaraları sorgulamaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 75 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 75 bin TL kazandıran numaralar hangileri? İşte ayrıntılar...

        • 2

          75.000 TL ikramiye kazanan numaralar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

          Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

          2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL İKRAMİYE!

          400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekiliş ile 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin ardındna sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli oluyor. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

          MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2024 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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