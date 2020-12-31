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HaberlerGündemMilli Piyango bileti ne kadar, kaç lira? - 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet f

Milli Piyango bileti ne kadar, kaç lira? - 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 23:00'de düzenlenecek. Peki milyonlarca vatandaşımızın şansını deneyeceği Milli Piyango bileti ne kadar, kaç lira?

31.12.2020 - 01:20 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Piyango bileti ne kadar, kaç lira? - 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet f

Milli Piyango 2020 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2020'ye sayılı günler kala yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını sorguluyor. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıkarıldı. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

BÜYÜK İKRAMİYE RAKAMI 100 MİLYON TL

31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 Milyon lira olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak. Tam bilet 100, yarım bilet 50, çeyrek bilet 25 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri satışta yer alıyor.

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