Milli Piyango biletleri alanlar artık geri sayıma geçti. 31 Aralık 2019 Yılbaşı Milli Piyango çekilişine günler kala heyecan dorukta. Büyük ikramiye 80 milyon TL kime çıkacak merak ediliyor. Tam, yarım, çeyrek bileti alarak şansını arayan vatandaşlar yılbaşı gecesi Milli Piyango sorgulama işlemlerini nasıl, nereden gerçekleştirecekler? Sizlere Milli Piyango Bilet Sorgulama 2020 için en pratik adımları anlatacağız.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2020 NASIL YAPILACAK?

Türkiye’de en çok oynanan ve en çok ikramiye kazandıran şans oyunu Milli Piyango yılbaşına özel çekiliş ile tam 80 milyon TL verecek. Dev ikramiyeyi kazandın mı, kazanmadım mı diye merak edenler aşağıdaki adımları uygulayarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

Yılbaşı gecesi biletimizi elimize alıp televizyonun karşısına geçeceğiz ya da bir elimiz telefonda olacak. Büyük ikramiye heyecanı o gece son bulacak ve ikramiye sahibi belli olacak. Biz biletimizi en hızlı nasıl ve nereden sorgulayabiliriz, bunun yollarını araştıracağız. İlk tavsiyemiz televizyonda haberlerde çıkan anlık sonuçları öğrenmek olabilir. Ya da telefondan Habertürk uygulamasını indirerek size gelecek olan bildirimlerle anlık sonuçlara ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi mpi.gov.tr’de aşırı yoğunluktan dolayı erişimde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gelelim sorgulama işlemlerini nasıl yapacağımıza…

ADIM ADIM MPİ SORGULAMA

Milli Piyango Bilet Sorgulama 2020 bu linke tıklayarak Milli Piyango Sorgulama sayfamıza ulaşabilirsiniz. Sayfaya ulaştığınızda karşınıza Yılbaşı çekilişine özel ekran çıkacak. Buradan sorgulama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu adımda yapmanız gereken çekiliş tarihini seçtikten sonra biletinizde yer alan bilet numarasını kutucuğa girmek olacak. Son işlem olarak sorgula butonu ile beraber biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

Diğer Yöntem:

Yine aynı sayfa üzerinden tarih seçimi yaparak, tüm listeyi göster seçeneğini seçebilirsiniz. Karşınıza Milli Piyango sıralı tam liste görünümü gelecek. Bilet numaranıza göre size çıkan ikramiye tutarını kendiniz görebilirsiniz.

Son İki Rakam İsabet Ederse:

Eğer Milli Piyango biletinize son iki rakam kazandıran rakamlara denk geldiyse şanslısınız. Çünkü size amorti çıkmış demektir. Amorti biletinize verdiğiniz ücretin karşılığıdır. Yani bilet paranızı çıkardınız demektir.