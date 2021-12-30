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Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? 2022 Milli Piyango MPİ yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile ilgili hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de bilet fiyatları. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, çeyrek bilet ne kadar, yarım bilet kaç lira ve tam bilet ne kadara satılıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların hem de satışların ne zaman biteceği ile ilgili ayrıntılar...

30.12.2021 - 10:57 | Güncelleme: YAŞAM

  • Toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam bilet ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango 2022 Yılbaşı bilet fiyatları...

     

     

  • YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

    120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

  • 2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ

    Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

  • Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

  • BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

    Milli Piyango yılbaşı bileti satışı 31 Aralık günü saat 16:00'a kadar devam edecek.

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