YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.