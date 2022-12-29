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Milli Piyango amorti numarası sorgulama ekranı: MPİ Online 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti bilet numarası sorgulama!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti bilet sorgulama ekranı!

Mili Piyango yılbaşı çekilişi öncesi heyecan dorukta... Milli Piyango büyük ikramiyeyle birlikte amorti sonuçları da merak edilip araştırılıyor. Çekiliş günü amorti sonuçları da belli olacak. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti sonuçları...

Giriş: 29.12.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken sonuçlarla birlikte amorti sonuçları da araştırılanlar arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi amorti sonuçları çekilişin hemen ardından belli olmuş olacak. Peki, amorti sonuçları nereden sorgulanacak? İşte Milli Piyango amorti bilet sorgulama ekranı...

  • AMORTİ SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK? 

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi sırasında amorti çekilişi de yapılacak. Amorti çekilişi sonrası sonuçlar Habertürk'ün Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası üzerinden takip edilecek.

    AMORTİ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

  • Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

    Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

     

  • Milli Piyango Amorti İkramiyesi Kaç TL?

    2023 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek bilet 50 Türk lirası, yarım bilet 100 Türk lirası ve tam bilet 200 Türk lirası olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 200, 100 veya 50 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.

    Milli Piyango’da Amorti Kazanmak İçin Kaç Bilmek Gerekli?

    Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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