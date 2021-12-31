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Milli Piyango 6 bin TL kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 6 bin TL sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi hız kesmeden devam ediyor. Geleneksel Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye henüz belli olmadı ancak 2 bin TL, 6 bin TL, 12 bin TL gibi pek çok ikramiyenin kazanan numaraları belli oldu. Milli Piyango 6 bin TL kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 6 bin TL sorgulama

31.12.2021 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Piyango 6 bin TL kazandıran numaralar hangileri? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 6 bin TL sorgulama

Milli Piyango 6 bin TL kazandıran numaralar sorgulama nasıl yapılır sorusu gündemde. Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl 31 Aralık'ta Noter huzurunda gerçekleştirilen Yılbaşı özel çekilişinde 6 bin lira kazandıran numaralar belli oldu. Yılbaşı Özel çekilişinde 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye dışında 12 bin TL, 6 bin TL, 240 TL ve 2 bin TL değerinde ikramiyeler için çekilişler de yapılıyor. İşte Milli Piyango 6 bin TL kazandıran numaralar hangileri sorusunun cevabı ve Milli Piyango sorgulama

MİLLİ PİYANGO 6 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR HANGİLERİ?

6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0044475 0070243 0080561 0083479 0120817 0139374 0341241 0355927 0377151 0417254
0626268 0627397 0690564 0888457 0889792 0950463 0972840 0988560 1001101 1117368
1123047 1129022 1134664 1233206 1276382 1302263 1424088 1482741 1484784 1516851
1671868 1716989 1736689 1746878 1800057 1838349 1896393 1898523 1971230 2039622
2261698 2271124 2322578 2327819 2330283 2369890 2389692 2447344 2551563 2610288
2615233 2658077 2758325 2812387 2963119 3018162 3020656 3043301 3045772 3053198
3121588 3183782 3353192 3356053 3360578 3437421 3514533 3598991 3651480 3666737
3702695 3732681 3753401 3802373 3807227 3827948 3891874 3929124 3934596 3968495
3974244 4013370 4052957 4121745 4330292 4384000 4468984 4497692 4506339 4539279
4633076 4656149 4699100 4699237 4777346 4839383 4941868 5097393 5119654 5164020
5173898 5231795 5256699 5299938 5393752 5403703 5412918 5494498 5521817 5555844
5626184 5627757 5674760 5780510 5803202 5844142 5854293 5941613 5977187 6053064
6067006 6208824 6212144 6295445 6413247 6445570 6475544 6563879 6613762 6666498
6710081 6755984 6794862 6868384 6888250 7101072 7127800 7209166 7222696 7229145
7320529 7321226 7361436 7447038 7457381 7498881 7523089 7583866 7663520 7681743
7744916 7798175 7867680 7900051 7953280 7996998 8004068 8004088 8075160 8099201
8271735 8321337 8446711 8453076 8498085 8523288 8541057 8582054 8599181 8617044
8617993 8682689 8813347 8866165 8893144 8949166 8960872 8977045 8990666 9051056
9070015 9123093 9195061 9257178 9258720 9300898 9328381 9342548 9362256 9374081
9407549 9414986 9415491 9547817 9558570 9637737 9728169 9840616 9870008 9964012

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

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