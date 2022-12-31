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Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaralar: 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaralar

Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaralar gündeme geldi. 31 Aralık saat 12.30'da başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişi 23.30'da sona erecek. Büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenen çekilişte zengin olma hayaliyle bilet alanlar Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaraları sorguluyor. İşte, 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar listesi...

Giriş: 31.12.2022 - 17:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 500 bin TL kazanan numaralar bilet sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşlarımız Milli Piyango biletlerini aldılar. 12.30'da başlayan ve hala süren çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango 500 TL ikramiyeyi kazanan numaralar netleşecek. İşte 2023 Milli Piyango 500.000 lira kazanan numaralar listesi...

  • MİLLİ PİYANGO 500 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi devam ediyor. Milli Piyango'da 500 bin TL kazanan şanslı numaralar henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır. 

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

  • MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2023, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2023 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

  • MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 200 milyon TL olacağı duyuruldu. 

    Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL'lik ödülü elde edecek. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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