Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar son dakika belli oldu. 31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki 50 Bin TL ikramiye kazanan numaralar hangisi? İşte Milli Piyango MPİ yılbaşı çekilişi 50.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste