Dün akşam 3 milyon liralık büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Milli Piyango 29 Şubat 2020 tarihli çekilişi MPİ tarafından gerçekleştirildi. Büyük ödül sahibini bularak sistem Ankara şeklinde duyuruldu. Milli Piyango sıralı tam liste ve bilet numarasına göre sıralama işlemlerini sayfamız üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

Milli Piyango sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO 29 ŞUBAT 2020 SIRALI TAM LİSTE

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

242997

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

269808

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

028936 079221 131008 181920 229957 244146

276435 362239 366714 372221 377547 420086

436870 482101 499875 500452 505299 519231

596354 599335

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

024502 042056 042428 055002 063528 066167

080110 100442 100683 105242 143790 159768

163941 171984 173306 173749 182032 196598

200543 207350 239128 240209 259716 272864

295964 298277 305176 325969 333539 346418

406592 418181 422689 424689 428597 430720

432949 437512 447398 503734 509377 520929

524038 524877 547085 549749 552257 565401

566204 598674

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

03346 04483 08290 09081 12171 16367

17086 21595 33903 35920 36834 39443

43197 44364 47051 47371 47704 48838

49000 52610 54150 54967 57029 58232

60675 70731 71916 75463 76113 77081

80097 82413 89944 91396 93625 96655

96756 98409 98795 99336

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0295 0352 0386 0923 1171 1375

1596 2119 2371 2834 3070 3520

4034 4866 5024 5099 5121 5297

5740 5982 7154 7322 7501 7568

8365 8406 8828 9322 9389 9982

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

078 123 186 201 220 257

262 313 473 600 601 655

709 732 795 811 844 896

911 985

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

01 06 10 11 12 26

33

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

0 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

042997 142997 202997 212997 222997 232997

240997 241997 242097 242197 242297 242397

242497 242597 242697 242797 242897 242907

242917 242927 242937 242947 242957 242967

242977 242987 242990 242991 242992 242993

242994 242995 242996 242998 242999 243997

244997 245997 246997 247997 248997 249997

252997 262997 272997 282997 292997 342997

442997 542997