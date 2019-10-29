29 Ekim Milli Piyango sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 29 EKİM 2019

Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte Milli Piyango kazandıran rakamlar ve bilet sorgulama...

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA